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Düğünde ortalık savaş alanına döndü! İhbara giden polislere saldırdılar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine düğün yerine giden polis ekipleri ile düğün sahipleri ve davetliler arasında arbede yaşandı.

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Olay, 6 Haziran’da Tekel Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında havaya silahla ateş açılması üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polisler, düğünde kullanıldığı öne sürülen silahların teslim edilmesini istedi.

Düğünde ortalık savaş alanına döndü! İhbara giden polislere saldırdılar - Resim : 1

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3 KİŞİ GÖZALTINDA

Silahların teslim edilmemesi üzerine gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüşürken, polis ekipleri biber gazı kullandı. Polise mukavemet gösteren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düğünde ortalık savaş alanına döndü! İhbara giden polislere saldırdılar - Resim : 3

Aralarında polislerin de bulunduğu 12 kişi hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve birbirinden şikayetçi oldu.

Düğünde ortalık savaş alanına döndü! İhbara giden polislere saldırdılar - Resim : 4

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Düğünde ortalık savaş alanına döndü! İhbara giden polislere saldırdılar - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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