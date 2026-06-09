Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili aranan şahıs Türkiye'ye girerken yakalandı

Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili aranan şahıs Türkiye'ye girerken yakalandı

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili aranan şahıs Türkiye'ye girerken yakalandı
Son Güncelleme:

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aranan son zanlı gözaltına alındı.

Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili aranan şahıs Türkiye'ye girerken yakalandı - Resim : 1

TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli İ.K., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili aranan şahıs Türkiye'ye girerken yakalandı - Resim : 2

Dorukhan Büyükışık davasında 5 sanığın tutukluluğuna devam kararıDorukhan Büyükışık davasında 5 sanığın tutukluluğuna devam kararı

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili aranan şahıs Türkiye'ye girerken yakalandı - Resim : 4

Son dakika | Dorukhan Büyükışık cinayetinde olay yeri inceleme komiseri tutuklandıSon dakika | Dorukhan Büyükışık cinayetinde olay yeri inceleme komiseri tutuklandı

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili aranan şahıs Türkiye'ye girerken yakalandı - Resim : 6

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y., inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T.'nin (43) de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, o dönemde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan A.K. ise 4 Haziran'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nında yakalanmış, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmüştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gözaltı Polis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro