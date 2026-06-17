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Diyarbakır'ın ortasında uyuşturucu bahçesi! Hem de UNESCO'nun koruması altındaki yerde

Diyarbakır’da UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’nde polis ekiplerinin operasyonunda 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin desteğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile çevresinde operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'ın ortasında uyuşturucu bahçesi! Hem de UNESCO'nun koruması altındaki yerde - Resim : 1

12 BİNİ AŞKIN KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından 15 Haziran sabahı gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 sektörel alan ile su debisinden kaynaklı oluşan adacıkların bulunduğu 23 farklı noktada arama yapıldı. Aramalarda toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'ın ortasında uyuşturucu bahçesi! Hem de UNESCO'nun koruması altındaki yerde - Resim : 2

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Kenevirler, bulundukları yerde imha edildi. Ekipler, ele geçirilen kenevirlerin imhasıyla yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Diyarbakır'ın ortasında uyuşturucu bahçesi! Hem de UNESCO'nun koruması altındaki yerde - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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