Diyarbakır'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: Olay yerinde can verdi

Diyarbakır'da Hüseyin Şenol, hafif ticari araçla seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Şenol'un araçtaki eşi ve oğlu ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Ergani ilçesi kırsal Çukurdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin Şenol, hafif ticari araçla seyir halindeyken, arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Saldırıda yaralanan Şenol’un direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Hüseyin Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Şenol'un yaralanan eşi ve oğlu ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

