Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Diyarbakır'da öğretmeni öldüren katil Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'da öğretmeni öldüren katil Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci’yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı, Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Diyarbakır'da öğretmeni öldüren katil Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Çermik Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44), 19 Eylül 2024'te bir evin bahçe duvarının önünde 8 kurşunla vurulmuş halde bulundu.

Kaza sanılıyordu, cinayet çıktıKaza sanılıyordu, cinayet çıktı

ALMANYA'DA YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, cinayet şüphelisinin izine Almanya'da ulaşıldı. Cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Diyarbakır'da öğretmeni öldüren katil Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Resim : 2

Failin yakalanması çalışmaları kapsamında, 21 Ocak'ta şüpheli Ramazan Ağaçhanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü.

Operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürdüğü belirlenen Ekinci, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Şüpheli Ağaçhanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Öğretmen Cinayet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro