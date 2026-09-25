Dil Derneği'nden HalkTV'ye anlamlı ödül! Özgür Özel takdim etti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Dil Derneği’nin 94. Dil Bayramı İzlencesi’ne katıldı. Etkinlikte düzenlenen ödül töreninde Özgür Özel'e Onur Ödülü verildi. Öte yandan ödül töreninde Halk TV Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz da ödül aldı. Oğuz'a ödülünü Özgür Özel verdi.

YENİ Parti lideri Özel burada yaptığı konuşmada, "Herkese çok teşekkür ediyorum bu anlamlı geceye katıldıkları için. Tabii hep böyle gözler birini arıyor. Çankaya’nın seçilmiş Belediye Başkanı gencecik evladımız Hüseyin Can Güner. Onun mesajını siz ilettiniz. Ben önceki programdan ancak yetişebildiğim için salonda değildim. Hem Dil Derneği’nin en büyük destekçilerinden bir tanesi, hem bu tip organizasyonlara büyük bir özveriyle hem mekan sağlayan hem de mutlaka törende yerini alan Belediye Başkanımız maalesef şu anda belediye başkan yardımcılarımızla, belediyemizin bürokratlarıyla birlikte haksız yere tutuklu durumda" dedi.

“İKTİDARIN KUMPASLARI İLE İÇERİDE OLAN ARKADAŞLARIMIZI SELAMLIYORUM”

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısaca hatırlatalım. Hüseyin Can Güner belediye başkanı olduktan iki ay sonra belediyenin bir ihalesinde tahmini fiyata hemen hemen tam yakın bir fiyatı veren bir firmanın ihalesini Çankaya Belediyesi iptal edip, iki ay sonra 4 milyon lira daha ucuza yaptırdığı için… Yani kamu zararı olmaksızın. Çünkü bu kadar hengâmenin içerisinde unutulabiliyor. Aksine belediyenin 4 milyon lira bu işten kar ettiğini, peş peşe bir çok yapılan denetim kayda geçirdiği halde ‘İhaleyi iptal ettiniz, ihaleye fesat karıştırdınız’ diyerek suçlanıyorlar. İddianameleri yazılsa, hazırlansa bir gün bile cezaevinde kalmayacak kişiler; Çankaya’ya hizmetten, sizlerden, bizlerden, sevdiklerinden uzak durumdalar şu anda. Ben hem onu hem de siyasi saiklerle yani yaklaşan seçimde iktidarı kaybetmemek için yargıyı araçsallaştıran siyasi iktidarın kumpasları ile içeride olan tüm arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum”

“DİL DERNEĞİ’NİN KONUĞU OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

İşin bir başka tarafı, Zeynep Oral’a ben bir kez ödül vermiştim, benim için çok büyük bir onurdu. Şimdi YENİ Parti’nin Genel Başkanı olarak ilk kez bir ödül törenindeyim ve bana da onur ödülü layık görülmüş. Onu Zeynep Oral’ın elinden almak en büyük onur. Hele hele bugün aynı ödülü paylaştığımız bu çok değerli isimlerle birlikte burada olmak ve Dil Derneği’nin konuğu olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dil Derneği’ne, Zeynep Hanım’a teşekkür ediyorum. Ödül alan herkesi kutluyorum. İşin bir veda boyutu da var. Bizim Sevgi Özel, ona ben ‘abla’ demeyeceğim, o bana hep ‘emmioğlu’ diyor. Soy adaşım, çok büyük memnuniyet duyuyorum. Yıl 2007 yılıydı. Manisa Eczane Odası Başkanıydım. Sevgi Özel’le, iki hafta önce kaybettiğimiz rahmetli Şükran Soner’i Manisa’da misafir etmiştim. Hem Manisalılarla buluşmuşlardı, hem de ailemizle tanışmışlardı. Halen daha ailemle, Barış’la, annemle, babamla Sevgi Hanım bir akrabaymışçasına, o günden beri akrabayız. Çok yakın ilişki içindeyiz. Şükran Soner’i kaybettik. Onun emek mücadelesindeki yeri, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinin yeri dolmaz. Onu da özlemle bir kez daha anıyoruz.

"BÜTÜN İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN DİL DERNEĞİ’NE EMEK VEREN TÜM YÖNETİCİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bugün öğrendim ki 24 yıl boyunca Dil Derneği, ki 1980 darbesinin kapattığı aslında Atatürkümüzün vasiyetindeki gerçek mirasçı olan, ama vasiyetin çarpıtılması ile maddi yönünden Türk Dil Kurumu’nun istifade ettiği, ama esas olarak Türk Dil Kurumu’nun gerçek temsilcisi olan derneğe 24 yıldır emek veriyor. Pazar günü yapılacak seçimde bir bayrak değişimi ile bundan sonra tecrübesiyle derneğe katkı sağlayacak, önceki başkan sıfatıyla. Ben kendisine vermiş olduğu bütün emekler için teşekkür ediyorum. Türk dili üzerine gösterilen hassasiyet, vermiş oldukları, yapmış oldukları bütün imkansızlıklara rağmen çabalar çok çok kıymetli. Ben iki Dil Bayramı arasında, 26 Eylüller arasında çok katıldım bu törenlere, zaman zaman katılamadığım da oldu.

Hep kendisine şöyle bir şey söylemişimdir. Geçen seneden bu seneye Türk dilini kullanırken yaptığım hatalar, anlatım bozuklukları, dil sürçmeleri veya telaffuz bozuklukları için şahsınızdan özür diliyorum efendim. Bir siyasetçi olarak, çok konuşan çok yanılır. Babam Türkçe öğretmenidir, emekli. Güzel konuşma - yazma öğretmenidir. Ama babamdan daha çok uyarıyı Sevgi Hanım’dan alırım. Bir kelimeyi yanlış kullandığımda hemen nazik bir bazen telefon bazen mesaj bazen e-mail’le özellikle Genel Başkan olana kadarki zamanda çok uyarırdı. Ya Genel Başkan oldum ben daha itinalıyım. Ya Genel Başkan oldum diye o artık beni uyarmaktan imtina ediyor. Ama 24 yıllık emeği için onunla birlikte Dil Derneği’ne, bütün imkansızlıklara rağmen, bütün yokluklara rağmen emek veren tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Dil Bayramımız kutlu olsun.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SÖZ

İlk seçimlerden sonra Atatürk’ün vasiyetinin tam olarak yerine geldiği, manevi ve maddi yönüyle Dil Derneği’nin gerçek konumuna kavuştuğu günlerin sözünü vererek, hepinizi saygıyla selamlıyorum"