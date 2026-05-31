Denizli'deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu: 9 aylık bebeğini korumak için üzerine kapanmış
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren baba Civan Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.
Kaza, saat 01.40 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan Mustafa Fevzi Merdin (50) idaresindeki yolcu otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
9 AYLIK BEBEĞİNİ KORUMAK İÇİN ÜZERİNE KAPANMIŞ
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ölen 1'i bebek 8 kişinin kimliği belli oldu. Kazada ölenlerin otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdin ile yolcular Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol, Fatma Kartal, Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen oldukları belirlendi.