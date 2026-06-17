Denizin ortasında sopalı yumruklu kavga kamerada! 3 kişi birden saldırdı

Elde edilen bilgilere göre, olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için koya gelen ve denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Büyüyen tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 3 kişinin bir kişiyi darbettiği görülürken, bazı vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Vatandaşlar yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Görüntülerde tarafların denizin içinde birbirlerine saldırdığı, çevrede bulunanların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. (DHA)