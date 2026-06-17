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Halk TV Gündem Denizin ortasında sopalı yumruklu kavga kamerada! 3 kişi birden saldırdı

Denizin ortasında sopalı yumruklu kavga kamerada! 3 kişi birden saldırdı

Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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Elde edilen bilgilere göre, olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için koya gelen ve denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Denizin ortasında sopalı yumruklu kavga kamerada! 3 kişi birden saldırdı - Resim : 1

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ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Büyüyen tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 3 kişinin bir kişiyi darbettiği görülürken, bazı vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Vatandaşlar yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Görüntülerde tarafların denizin içinde birbirlerine saldırdığı, çevrede bulunanların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. (DHA)

Denizin ortasında sopalı yumruklu kavga kamerada! 3 kişi birden saldırdı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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