Denizin ortasında sopalı yumruklu kavga kamerada! 3 kişi birden saldırdı
Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
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Elde edilen bilgilere göre, olay dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için koya gelen ve denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Büyüyen tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında 3 kişinin bir kişiyi darbettiği görülürken, bazı vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Vatandaşlar yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Görüntülerde tarafların denizin içinde birbirlerine saldırdığı, çevrede bulunanların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi