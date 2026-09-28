Denizde dehşeti yaşadılar: Film gibi operasyonla kurtarıldılar
Balıkesir'in Marmara ilçesi Koyun Adası mevkiinde batma tehlikesi geçirip karaya oturan yelkenli teknedeki 2 kişi helikopterle kurtarıldı.
Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Koyun Adası mevkiinde su alarak batma tehlikesi geçiren yelkenli tekne karaya oturdu. Teknede bulunan 2 kişinin kayalık bölgeye çıktığı belirlendi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından olay yerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi. Kurtarma çalışmaları kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne de bilgi verildi. Ekipler, teknedeki kişilerin bulunduğu bölgenin tespit edilmesinin ardından çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı.
2 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI
Yelkenli teknede bulunan ve Koyun Adası’ndaki kayalık alana çıktıkları belirlenen 2 kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle bulundukları bölgeden alınarak Bandırma’ya götürüldü. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)