Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Çorum'da şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Çorum'da şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Çorum’da Galericiler Sitesi'nde park halindeki otomobilin bagajına bir motosikletli tarafından bırakılan çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan araç temizlik makineleri ve malzemeleri çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Olay, sabaha karşı Galericiler Sitesi 4’üncü Sokak’ta meydana geldi. Bir işletmenin önünde park halinde bulunan aracın bagajına, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi tarafından çanta bırakıldı.

otomobil

Kaldırımda şüpheli çanta alarmı! Ekipler teyakkuza geçtiKaldırımda şüpheli çanta alarmı! Ekipler teyakkuza geçti

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumdan şüphelenen işletme sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken; olay yerine gelen bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı kontrollü şekilde araçtan çıkardı.

otomobil

Güvenlik tedbirleri altında olay yerinden uzaklaştırılan çanta, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içerisinden, araç temizlik malzemeleri ile makineler çıktı. Polis, çantayı bırakan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum Motosiklet Otomobil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro