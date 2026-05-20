Çorum'da şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı

Çorum'da şüpheli çanta paniği! Fünye ile patlatıldı Çorum’da Galericiler Sitesi'nde park halindeki otomobilin bagajına bir motosikletli tarafından bırakılan çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan araç temizlik makineleri ve malzemeleri çıktı.