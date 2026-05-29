Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaca-Zile kara yolu Çopraşık köyü mevkisinde meydana geldi. Zile istikametine seyir halinde olan Aynur S. yönetimindeki 06 BM 1286 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat C. idaresindeki 33 AIK 122 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Aynur S. ile Murat C. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Seyhan S., Zeki S., Neşe Ç. ile Hatice N.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)