Çöm kamyonunun altında kalarak can verdi!

Adana'da, 71 yaşındaki Figen Tuğlu yolun karşısına geçmek istediği sırada belediyenin çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonucu kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

KAMYON KADINA ÇARPTI

Saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana gelen kazada, belediyeye ait çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen Figen Tuğlu’ya çarptı. Çarpma sonucu kamyonun altında kalarak birkaç metre sürüklenen Tuğlu ağır yaralandı.

Daha sonra çevredekilerin uyarısı üzerine kamyon şoförü aracı durdurdu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Tuğlu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Öte yandan kazada yayaya çarpan kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)