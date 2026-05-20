Çıldır Gölü’nde 19 Mayıs rüzgarı kanolarla esti

Ardahan’daki Çıldır Gölü’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Su sporları etkinliğinde, bölge çocukları için bir ilk yaşandı.

BİR SAAT KÜREK ÇEKTİLER

Ardahan Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Çıldır Belediye Tesisleri önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Rize, Artvin, Hopa ve Çıldır’dan gelen yaklaşık 50 kano ve yelken sporcusu göl üzerinde bir saat boyunca kürek çekerek görsel bir şölen yaşattı.

JAK ve AFAD ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

19 MAYIS’TA SU SPORLARI COŞKUSU

Esenyurt’un kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan tarafından Çıldır Belediyesi’ne ve Çıldırlı çocuklara armağan edilen kano, yelkenli, tekne ve botlar, ilk kez resmi bir organizasyonda bir araya getirildi. Bölgenin zorlu iklim şartlarında büyüyen Çıldırlı çocuklar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda profesyonel su sporları ekipmanlarını deneyimledi.

“SERT KIŞA İNAT GÖLLERİMİZİ UMUTLA, SPORLA DOLDURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Burada konuşan Çapan, memleket çocuklarının her şeyin en güzelini hak ettiğini belirterek “Sert kışa inat göllerimizi umutla, sporla, neşeyle doldurmaya devam edeceğiz. Doğunun çocukları batıdaki akranlarıyla aynı imkanlara sahip olmalı. Bu organizasyonda emeği geçen tüm mülki amirlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çıldır Gölü’nü bir spor merkezine dönüştürmeyi hedefleyen buluşmaya Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekçi, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile Çıldır Su Sporları Kulübü’nün kurulmasına ve yaşatılmasına destek veren Prof. Dr. Yusuf Bayraktar ile Prof. Dr. Bingür Sönmez, kurum amirleri ve çok sayıda yurttaş da katıldı.