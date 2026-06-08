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Çift ortadan kayboldu: Yaşadığı evin bodrum katında ölü bulundu, eşi aranıyor

Hakkari'de, kaybolan 43 yaşındaki Hamide Çiftçi ve eşi hakkında yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının üzerine çiftten Hamide Çiftçi (43), yaşadıkları binanın bodrum katında ölüm bulundu. Çiftçi’nin eşi L.Ç.'yi ise arama çalışmaları sürüyor.

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Hakkari'de kaybolan 43 yaşındaki Hamide Çiftçi ve eşi hakkında yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarının yapılmasının ardından, Hamide Çiftçi yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu. Çiftçi'nin eşi L.Ç.'yi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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DÜNDEN BERİ HABER ALINAMADI

Bağlar Mahallesi'nde bulunan afet konutlarında 4 katlı bir binanın 1’inci katında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ve eşi L.Ç.'den dünden beri haber alınamadı. Bunun üzerine çiftin yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

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BODRUM KATTA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda kadın Hamide Çiftçi, yaşadıkları apartmanın bodrum katında ölü bulundu. Kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı, eşi L.Ç.'ye ise henüz ulaşılamadı. Ekiplerin L.C.’yi arama çalışmaları hâlâ devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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