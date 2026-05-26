CHP'li Zeybek'ten polis engeline sert tepki: Boyun eğmedik eğmeyeceğiz!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkemenin 2023 kurultay sonuçlarına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı ve mevcut yönetimin düşürülmesinin ardından tarihi günlerden geçiliyor.

Kararın hemen ardından 24 Mayıs'ta Ankara'daki CHP Genel Merkezi binasına emniyet güçleri giriş yaptı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kanadından gelen hukuki talepler doğrultusunda hareket eden polis, mahkeme kararını gerekçe göstererek Özgür Özel yönetimini ve genel merkez kadrolarını binadan dışarı çıkardı.

İZMİR BULUŞMASI ÖNCESİ BELEDİYE BAŞKANINA GÖZALTI

Ankara'daki genel merkez tahliyesinin yankıları sürerken, kriz bugün İzmir'e sıçradı. Görevden düşürülen CHP lideri Özgür Özel’in bugün İzmir’de yurttaşlarla bir araya gelmek amacıyla düzenleyeceği geniş katılımlı program öncesinde bir gözaltı geldi.

Sabah saatlerinde Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

CUMHURİYET MEYDANI'NA BARİYERLER KURULDU

Yaşananlara tepki gösteren CHP'li Gökan Zeybek şunları kaydetti:

"Milletin seçimini, milletin kararını hakir gören bir iktidarla karşı karşıyayız!

Partimizi emek emek Türkiye’nin birinci partisi yapmamız ve gece gündüz çalıştığımız kazandığımız belediyelerimiz, belediye başkanlarımıza verilen güçlü halk desteği zorlarına gitmiştir.

Milletin kucakladığı, bağrına bastığı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in İzmir buluşması öncesinde, Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.

Şimdi de İzmir’de yurttaşlarımızla bir araya gelmemiz engellenmek istenmektedir. Duyurusunu yaptığımız Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri alınmakta, bariyerler kurulmaktadır. Bir kez daha altını çiziyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin SEÇİLMİŞLERİ olarak bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

Bu işlerle uğraşanlar halkımızın vicdanında hiçbir koşulda yer bulamayacaktır."