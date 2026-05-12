Casusluk davasında ikinci gün! Merdan Yanardağ: Silivri'den Türkiye'ye cumhurbaşkanı çıkacak
Silivri’de görülen “casusluk” davasının ikinci duruşması görülüyor. Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ savunmasında "Bu davanın temeli siyasal gerekçelere dayalıdır. Bu sürecin sonunda Silivri'den Türkiye'ye bir cumhurbaşkanı çıkacak" dedi.
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, Gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında açılan ‘casusluk’ davasının ikinci gün duruşması ilk duruşması bugün Silivri’de görülmeye devam ediyor.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay Silivri'den gelişmeleri aktarıyor...
"ÇÖZÜM SÜRECİNİ BİR YIL ÖNCEDEN GÖRDÜM"
Yanardağ "Çözüm sürecinin başlatılmak istendiğini 1 yıl önceden gördüm. Öcalan'ın şartlarının tüm tutuklularla aynı olması gerektiğini söylediğim için tutuklandım. Sonra çözüm süreci başladı" dedi.
YANARDAĞ: BU DAVANIN İKİ AMACI VAR
Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, "Davanın iki amacı var. Biri Tele 1 susturmak. Diğeri de Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019 ve 2024 seçimlerini lekelemek" dedi.
Yanardağ, İmamoğlu'nun tutuklanmasını kınamayan tek ülkenin İngiltere olduğunu belirtti. Yanardağ, AKP'nin ömrünü doldurduğunu ve bu ömrü uzatmak için Casusluk davası, İBB davası gibi manevralar yaptığını düşündüğünü söyledi. Tele1'e kayyum atanmasına da değinen Yanardağ, "Bu kanala 10 milyon dolara almaya hazır olanlar vardı. Kanalı batırdılar" şeklinde konuştu.
"BREZİLYA KUMPASI BOZDU: LULA SEÇİME GİRDİ"
Daha önce İBB davasında İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'na yapılanları Brezilya'da şu anda cumhurbaşkanı olan Lula'ya yapılanlarla benzerlik taşıdığını söylemişti. Bugün casusluk davası kapsamında savunmasını yapan Merdan Yanardağ da bu konu üzerinden savunma yaptı ve "Türkiye'de ne olacak göreceğiz" dedi.
"Brezilya kumpası bozdu. Lula seçime girdi Amerika'nın desteklediği Bolsonaro'yu indirdi. Bolsonaro Amerika'ya kaçarken yakalandı ama insaflılar yargılama sürecinde ev hapsine aldılar. Türkiye'de ne olacak göreceğiz."
MERDAN YANARDAĞ: SİLİVRİ'DEN TÜRKİYE'YE CUMHURBAŞKANI ÇIKACAK
Dün Hüseyin Gün'ün ve İmamoğlu'nun savunmalarını yapmasının ardından bugünkü duruşma tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın savunması ile başladı. Yanardağ, davanın siyasi olduğunun iddianameden anlaşıldığını ve Silivri'den Türkiye'ye bir cumhurbaşkanı çıkacağını söyledi:
“Umuyorum ki bu davaların sonucunda Silivri’den Türkiye’ye bir cumhurbaşkanı çıkacak. Kendisi dedi ki ben makam mevki peşinde değilim. Biliyorum, ama dedim ki bu artık bir haysiyet meselesi.
Siyasal bir iddianameyle, ideolojik ön yargılarla hazırlanmış bir iddianameyle karşı karşıyayız. İddianamenin ruhu, iddianamenin son sayfasında... İddianamenin altındaki imza dönemin Başsavcı Vekili Can Tuncay. Şimdi nerede? Bakan yardımcısı.
Spor olsun diye casusluk yapmışız. Ben yayın yapıyorum, gazeteciyim; biraz da casusluk yapayım demişim iddianameye göre.
((İddianamenin son iki paragrafını öncesinden okudu.))
Yabancı bir devlet yok. İddia makamı yumurtasız omlet yapmaya çalışıyor.
Bu operasyonun iki amacı var. Birincisi, TELE1’e el koyup beni ve arkadaşlarımı susturmak. TELE1, gazetecilerin kurduğu ve yönettiği tek kuruluştur. Diğerleri patron şirketidir. TELE1, bağımsız, tarafsız ancak siyasal ve felsefi tercihleri olan bir kanaldır."