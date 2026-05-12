Casusluk davasında ikinci gün! Merdan Yanardağ: Silivri'den Türkiye'ye cumhurbaşkanı çıkacak

Dün Hüseyin Gün'ün ve İmamoğlu'nun savunmalarını yapmasının ardından bugünkü duruşma tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın savunması ile başladı. Yanardağ, davanın siyasi olduğunun iddianameden anlaşıldığını ve Silivri'den Türkiye'ye bir cumhurbaşkanı çıkacağını söyledi:

“Umuyorum ki bu davaların sonucunda Silivri’den Türkiye’ye bir cumhurbaşkanı çıkacak. Kendisi dedi ki ben makam mevki peşinde değilim. Biliyorum, ama dedim ki bu artık bir haysiyet meselesi.

Siyasal bir iddianameyle, ideolojik ön yargılarla hazırlanmış bir iddianameyle karşı karşıyayız. İddianamenin ruhu, iddianamenin son sayfasında... İddianamenin altındaki imza dönemin Başsavcı Vekili Can Tuncay. Şimdi nerede? Bakan yardımcısı.

Spor olsun diye casusluk yapmışız. Ben yayın yapıyorum, gazeteciyim; biraz da casusluk yapayım demişim iddianameye göre.

((İddianamenin son iki paragrafını öncesinden okudu.))

Yabancı bir devlet yok. İddia makamı yumurtasız omlet yapmaya çalışıyor.

Bu operasyonun iki amacı var. Birincisi, TELE1’e el koyup beni ve arkadaşlarımı susturmak. TELE1, gazetecilerin kurduğu ve yönettiği tek kuruluştur. Diğerleri patron şirketidir. TELE1, bağımsız, tarafsız ancak siyasal ve felsefi tercihleri olan bir kanaldır."