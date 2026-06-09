Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Çarptığı yayayla ilgilenmeyip otomobilinin hasarını kontrol etti!

Çarptığı yayayla ilgilenmeyip otomobilinin hasarını kontrol etti!

İstanbul'da kaldırımdaki yayaya çarpan sürücü kazanın ardından çarptığı kişinin sağlığıyla ilgilenmek yerine kendi otomobilini kontrol etti. Yaya, sürücüden şikâyetçi oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Çarptığı yayayla ilgilenmeyip otomobilinin hasarını kontrol etti!
Son Güncelleme:

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında, alınan bilgilere göre seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

İddiaya göre, çarpmanın ardından araç sürücüsü çarptığı kişiyle ilgilenmek yerine kendi otomobilinde hasar olup olmadığını kontrol etti. Sürücü, yaralanan kişiye ambulans çağırmak veya kaldırımdaki kişinin sağlık durumunu kontrol etmek yerine kendi otomobilini kontrol etmek için yöneldi.

Konya'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralıKonya'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

KENDİ ARABASINDA HASAR KONTROLÜ YAPTI

Daha sonra sürücünün kaldırımdaki kişiye çarptıktan sonra hemen aracında kontrol yapması karşısında, çarpmanın etkisiyle şok geçiren yaya ikinci bir şok daha yaşadı. Öte yandan sürücünün bu davranışı karşısında kaldırımda yaralanan kişinin araç sürücüsünden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Kaza Otomobil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro