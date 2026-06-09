Çarptığı yayayla ilgilenmeyip otomobilinin hasarını kontrol etti!

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında, alınan bilgilere göre seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

İddiaya göre, çarpmanın ardından araç sürücüsü çarptığı kişiyle ilgilenmek yerine kendi otomobilinde hasar olup olmadığını kontrol etti. Sürücü, yaralanan kişiye ambulans çağırmak veya kaldırımdaki kişinin sağlık durumunu kontrol etmek yerine kendi otomobilini kontrol etmek için yöneldi.

KENDİ ARABASINDA HASAR KONTROLÜ YAPTI

Daha sonra sürücünün kaldırımdaki kişiye çarptıktan sonra hemen aracında kontrol yapması karşısında, çarpmanın etkisiyle şok geçiren yaya ikinci bir şok daha yaşadı. Öte yandan sürücünün bu davranışı karşısında kaldırımda yaralanan kişinin araç sürücüsünden şikâyetçi olduğu öğrenildi.