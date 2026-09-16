'Çağlayan Adliyesi gözaltıları'na dair iddia: Kelepçeyle bekletildi, su verilmedi

DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki, Çağlayan Adliyesi önünden video paylaşımında bulunarak açıklamada bulundu. Açıklama videosunda "Ailem Güvende" ismi verilen LGBTİ+ bireyler ve aktivistlere yönelik operasyonlardan bahseden Konukçu, süreci takip ettiklerini dile getirdi.

Konukçu, dün Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isterken polis müdahalesi ile gözaltına alınanların saatlerce ters kelepçeli şekilde gece boyunca araçlarda tutulduğunu öne sürerek gözaltına alınan vatandaşlara yiyecek verilmediği iddiasında bulundu. Konukçu, "İşkence ve kötü muameleyi kabul etmiyoruz!" dedi.

Konukçu ayrıca paylaşımında, "Faşizmin kurumsallaştırılması adına bir toplumsal kesimin şeytanlaştırılmasını kabul etmiyoruz! Bir kişiyi dahi arkada bırakmayacağız! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın! Tüm ezilenlerin ve muhalefetin ortak mücadelesi ile faşizmi yeneceğiz!" ifadelerine yer verdi.

ÇHD'Lİ AVUKATLARIN İFADELERİ ALINDI

Öte yandan dün Çağlayan Adliyesi önünden gözaltına alınanlara dair bir başka paylaşım ise Çağdaş Hukukçular Derneği'nden geldi. derneğin İstanbul şubesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Dün Çağlayan Adliyesi önünden 12.30 sıralarında gözaltına alınan üyelerimizden Av. Cem Gök’ün ifadesi gece 01.00’de, Av. Tuğba Yılmaz’ın ifadesi gece 03.30’da, Av. Berfin Karaşah’ın ifadesi 03.50’de, Av. Gülyeter Aktepe’nin ifadesi sabaha karşı 05.00 civarı alınmıştır" denildi.