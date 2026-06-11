Büyükçekmece'de zincirleme kazada 4 yaralı: Trafik durma noktasına geldi
Büyükçekmece'de 2 servis minibüsü ile otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun S rampası Silivri istikametinde bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
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Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun S rampası Silivri istikametinde meydana geldi. 2 servis minibüsü ile bir otomobil rampada zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI, ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Sağlık ekipleri, otomobil ve servis minibüslerinde bulunan 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi