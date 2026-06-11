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Büyükçekmece'de zincirleme kazada 4 yaralı: Trafik durma noktasına geldi

Büyükçekmece'de 2 servis minibüsü ile otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun S rampası Silivri istikametinde bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

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Büyükçekmece'de zincirleme kazada 4 yaralı: Trafik durma noktasına geldi

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun S rampası Silivri istikametinde meydana geldi. 2 servis minibüsü ile bir otomobil rampada zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de zincirleme kazada 4 yaralı: Trafik durma noktasına geldi - Resim : 1

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YOL TRAFİĞE KAPANDI, ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Sağlık ekipleri, otomobil ve servis minibüslerinde bulunan 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Büyükçekmece'de zincirleme kazada 4 yaralı: Trafik durma noktasına geldi - Resim : 3

Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Büyükçekmece Kaza
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