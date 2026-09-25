Butlan CHP'si şimdi arınacak mı? Berhan Şimşek'ten 'naylon sigorta' oyunu

Butlan CHP’sinin atanmış Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" iddialarına rağmen birlikte yaşadığı kadına fiziksel şiddet uygulaması görmezden gelinen Berhan Şimşek’e dair yeni bir gelişme yaşandı. Berhan Şimşek'in kişisel şoförü Mustafa Tonbul’a ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet kayıtları gündeme geldi. SGK belgesinde yer alan bilgilere göre, Tonbul’un sigorta primleri ve maaş ödemeleri Şimşek tarafından değil, birbirleriyle bağlantısı bulunmayan çeşitli özel şirketler tarafından gerçekleştirildi.

FARKLI SEKTÖRLERDEKİ ŞİRKETLERDE SİGORTALI GÖSTERİLDİ

Odatv'nin haberine göre, İşyeri Ünvan Listesi’nde yer alan kayıtlarda Mustafa Tonbul, farklı dönemlerde inşaat, catering ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren büyük bütçeli firmaların çalışanı olarak gösterildi. Söz konusu şirketlerde sigortalı olarak kaydı bulunan Tonbul’un primlerinin ve maaşının bu firmalar tarafından yatırıldığı görüldü.

SAHTE SİGORTALILIK NEDİR

Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına göre, bir kişinin fiilen çalışmadığı bir iş yerinden sigortalı olarak bildirilmesi “sahte sigortalılık” veya “naylon sigorta” kapsamında değerlendiriliyor. Tonbul’un söz konusu şirketlerde fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında ağır idari para cezaları uygulanması ve yatırılan primlerin iptal edilmesi gündeme gelebilir

SGK hizmet kayıtlarında yer alan şirket bilgileri, Tonbul’un farklı dönemlerde inşaat, catering ve organizasyon sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli özel firmalarda sigortalı olarak bildirildiğini ortaya koydu. (OdaTV)

İşte o belgeler:

NE OLMUŞTU?

Berhan Şimşek, 10 yıldır birlikte olduğu Özlem Şanver'e fiziksel şiddet uygulammıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti. Ancak Parti Meclisi'ndeki görevinden ayrılmamıştı.

Şimşek ayrıca, Mansur Yavaş'In Butlan CHP'sinden istifası sonrası ilginç açıklamalarla Yavaş'a 'akıl vermişti'.