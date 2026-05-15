Bursa'da plastik boru deposunda yangın

Bursa'da plastik boru, otomatik sulama sistemi ve altyapı boru sistemleri satışı yapan firmanın deposunda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah duman şehrin birçok noktasından görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Alaaddin Bey Mahallesi'ndeki plastik boru, otomatik sulama ve altyapı boru sistemleri alanlarında satış yapan iş yerinin 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu deposunda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

SİYAH DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Açık alanda çıkan yangın, bahçede istiflenen plastik hortumlara sıçradı. Yanan plastik malzemelerin etkisiyle gökyüzünü kaplayan siyah duman, ilçenin birçok noktasından görüldü.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

