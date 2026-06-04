Bursa'da çıkan yangın depoyu da otomobili de kül etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mobilya mağazası deposunda yangın çıktı. Çıkan yangın büyüyerek park halindeki otomobile sıçradı. İş yerinin deposu ve otomobili kullanılamaz hale gelirken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
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İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan mobilya mağazasının deposunda saat 02.30 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüyerek, deponun önünde park halindeki araca sıçradı.
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Yangını çevredekilerin ihbar etmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak, deponun yanında bulunan binalarda yaşayanları da tahliye etti.
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İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mobilya mağazasının deposu ve alevlerin sıçradığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)