Bursa'da 2 katlı metruk ev alevler içinde kaldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, 2 katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangından büyük etkide hasar alan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın olayı, Gürsu ilçesinde saat gece 03.00 sularında meydana geldi. 2 katlı metruk ev alevler içinde yanmaya başladı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa süre içerisinde 2 katlı metruk evin tamamını sarmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat boyunca süren müdahalesi sonucunda söndürüldü.

2 katlı metruk evi kullanılamaz hale getiren yangının ne sebeple çıktığı henüz bilinmiyorken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)