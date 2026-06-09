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Boş arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset buldu

Bağcılar'da boş arsada oyun oynayan çocuklar park halindeki aracın içerisinde ceset buldu. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Boş arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset buldu

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesinde bulunan boş arsada öğlen saatlerinde meydana geldi.

Boş arsada oyun oynayan çocuklar park halindeki panelvan aracın içerisinden ağır kokular gelmesi üzerine araca baktılar.

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SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Aracın arka kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi gören çocuklar durumu çevredekilere haber verdi. Aracın bagajını açanlar hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin öldüğünü ve cesedin şiştiğini tespit etti.

Boş arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset buldu - Resim : 3

Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferhat Kılıçarslan adına düzenlenmiş kimlik buldu. Polis ekipleri, arsa çevresinde güvenlik önlemi alırken, ceset incelmelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boş arsada oyun oynayan çocuklar araçta ceset buldu - Resim : 4

"10 GÜNDÜR ZATEN KOKU GİTTİKÇE ARTIYORDU"

Caddeye yayılan kokudan rahatsız olduklarını söyleyen Adil Benli, "Aracın içerisinden koku geliyor, çocuklar da merak edip bakıyor. 10 gündür zaten koku gittikçe artıyordu. Polisler geldi, gereken yerler arandı. Tanıdığımız, bildiğimiz bir kişi. Mosmor olmuş çürümeye başlamış. Biz vidanjör çağırdık alttan koku geliyor diye ama koku araçtan geliyormuş" diye konuştu.

Öte yandan, cesedin yaklaşık bir haftadır araçta olduğu düşünülüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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