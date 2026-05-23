Kurban Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle Gümbet, Bitez ve Ortakent kavşakları başta olmak üzere ana yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

TRAFİKTE YOĞUNLUK ARTINCA ÖNLEMLER SIKILAŞTI

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik polisi ekipleri, yaşanan yoğunluk üzerine kontrol noktalarındaki önlemlerini artırdı.

Kavşaklarda ve trafiğin yoğunlaştığı noktalarda ulaşımı kontrollü ve akıcı hale getirebilmek adına çalışmaların sürdüğü bildirildi. Son 24 saatte Bodrum'a, 20 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

İSTANBUL'DAN SONRA DENİZLİ VE AYDIN'DAN DA AKIN AKIN GELDİLER

Bayram tatilini Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyenlerin birçoğu, araçlarıyla yola çıktı.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra İzmir, Denizli ve Aydın gibi kentlerden gelenlerin oluşturduğu araç yoğunluğu, ilçe girişlerinde artmaya başladı. (DHA-AA)