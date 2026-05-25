Bodrum dolup taştı! Bayram tatilinde akın ettiler

Muğla'nın dünya çapında bir ün kazanmış, meşhur tatil beldesi Bodrum'a, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için vatandaşlar yolculuklarına başladı.

TATİLCİLER BODRUM'A KOŞTU

Bodrum'a son 3 gün içerisinde tamı tamına 67 bin araç sayısı giriş yaptı.

Dünyanın büyük turizm ilçesi Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında yoğun hareketlilik devam ediyor.

ARAÇ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Bu durumda, tatilin başladığı cuma gününden bugüne kadar ilçeye 67 bin araç giriş yaptı. Gümbet, Bitez ve Ortakent mahalleri yönünde araç yoğunluğu yaşandı.

Polis ve jandarma tarafından trafiğin akıcı hale gelmesi için aralıksız çalışmalar sürüyor, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yoğunluğun bayram boyunca devam etmesi bekleniyor. (DHA)