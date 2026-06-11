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Beşiktaş'ta zehir tacirlerine darbe! Uyuşturucu ticaretini sipariş defterine yazmışlar

Beşiktaş’ta motorize yunus polislerinin durdurduğu motosiklette 146 gram esrar ele geçirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin siparişleri deftere yazarak uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan motosiklette arama yapıldı.

Aramada 20 parça halinde daralı ağırlığı 146 gram gelen esrar ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü Batuhan G. gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta zehir tacirlerine darbe! Uyuşturucu ticaretini sipariş defterine yazmışlar - Resim : 1

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Batuhan G.’nin ifadesi doğrultusunda çalışmayı derinleştiren Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa’daki adresini tespit ettiği iş yerine operasyon düzenledi.

Beşiktaş'ta zehir tacirlerine darbe! Uyuşturucu ticaretini sipariş defterine yazmışlar - Resim : 3

UYUŞTURUCU TİCARETİNİ SİPARİŞ DEFTERİNE YAZMIŞLAR

İş yerinde yapılan aramada Özgür E. (30), Özcan E. (31), Beritan Ö. (24) ve Doğan Ö. (23) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, elektrikli skuterin alt kısmındaki bölmeye gizlenmiş 47 parça halinde 355 gram esrar ele geçirildi.

Beşiktaş'ta zehir tacirlerine darbe! Uyuşturucu ticaretini sipariş defterine yazmışlar - Resim : 4

Aramalarda ayrıca uyuşturucu satışına ilişkin olduğu değerlendirilen sipariş defteriyle 59 bin 550 lira para bulundu.

Beşiktaş'ta zehir tacirlerine darbe! Uyuşturucu ticaretini sipariş defterine yazmışlar - Resim : 5

Ele geçirilen uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin siparişleri deftere yazarak uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta zehir tacirlerine darbe! Uyuşturucu ticaretini sipariş defterine yazmışlar - Resim : 6

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Batuhan G.’nin poliste daha önceden 11, Özgür E.’nin ve Doğan Ö.’nün ise 1 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Özcan E. ile Beritan Ö.’nün ise suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Uyuşturucu
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