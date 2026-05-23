Bayram tatiline giderken felaketi yaşadılar: Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların İstanbul'dan Nevşehir'e, bayram tatiline gitmek üzere yolda oldukları belirtildi.
Elde edilen bilgilere göre, kaza saat 15.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Nevşehir’e bayram tatiline giden otomobil, sürücüsü Hüsamettin Kartal'ın (53) kontrolden çıkıp refüje çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü Kartal ile yakınları Nurgül Aslan (59), Şeref Efe Küçük (15), Nurgül Aslan (7) ve Şeref Efe Aslan (16) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)
