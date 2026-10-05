Bastonlarıyla emekli eylemine katıldı: Yaşamak değil bu, sürünüyorum

DİSK'e bağlı Devrimci Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi’nin çağrısıyla SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan emekliler aylıklarına zam talep etti. Eyleme katılan 1933 doğumlu Ramazan Tekkalmaz, daha önce hiç böyle bir dönem görmediğini söyleyerek, "Yaşamak değil bu, sürünüyorum. 1930’lu yıllarda, 1940’lı, 1950’li yıllarda neler gördük, neler yaşadık ama böylesini görmedik" dedi.

DEV Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç da yaptığı basın açıklamasında, "Emekliler artık kendi kaderlerini başkalarının insafına bırakmayacak. Bizler örgütlenecek, yan yana gelecek ve hakkımızı birlikte savunacağız" ifadesini kullandı.

"EMEKLİ EN TEMEL GIDA MADDELERİNE BİLE ULAŞAMIYOR"

Emeklilerin yıllarca çalışmasına rağmen temel gıda maddelerine, doğal gaza erişemediğini söyleyen Hatice Kılıç, şunları kaydetti:

"Emeğimizi, onurumuzu çaldırmayacağız. Bizler, bu ülkenin yıllarca alın teri döken, üreten, çalışan ve bugün emekli olan milyonlarıyız. Ömrümüzü fabrikalarda, tarlalarda, iş yerlerinde, kamu kurumlarında, sokaklarda bu ülkenin geleceği için harcadık. Bugün bizlere reva görülen ise insanca bir yaşam değil, her geçen gün biraz daha ağırlaşan yoksulluk, açlık ve güvencesizliktir. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Emeğimizi de onurumuzu da çaldırmayacağız. Yıllarca çalıştık, prim ödedik. Emeklilik hakkımızı bir lütuf olarak değil, alın terimizin karşılığı olarak kazandık. Ancak bugün milyonlarca emekli, aldığı maaşla ayın sonunu getiremiyor; temel gıda maddelerine, kiraya, elektriğe, doğal gaza ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanıyor"

"SEYYANEN ZAM TALEBİNDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Seyyanen zam talebinden vazgeçmediklerini ifade eden Kılıç, "Biz sadaka istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Yıllarca ödediğimiz primlerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır ücret, insanca yaşam koşulları ve adil bir emeklilik sistemi istiyoruz. Emekli maaşlarının gerçek enflasyon karşısında erimesine seyirci kalmayacağız. Seyyanen zam talebimizden vazgeçmeyeceğiz. En düşük emekli aylığının insan onuruna yaraşır seviyeye çıkarılması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"EMEKLİLER ARTIK SUSUP BEKLEMEYECEK"

Emeklilerin artık susup beklemeyeceğini söyleyen Kılıç, "Sağlık hakkının paralı hâle getirilmesine, katkı ve katılım paylarıyla emeklilerin sağlık hizmetlerine erişiminin zorlaştırılmasına karşı çıkacağız. Emeklinin barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hakkını güvence altına alan sosyal politikalar için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"YAŞAMAK DEĞİL BU SÜRÜNÜYORUM"

Eyleme bastonuyla katılan emeklilerin eylemine katılan Tekkalmaz, daha önce hiç böyle bir dönem görmediğini belirtti. Tekkalmaz, "Hangisinden bahsedeyim? Ben 1933 doğumluyum. Bugünü görmedim, böylesini hiç yaşamadım. Yaşamak değil bu, sürünüyorum. Ne diyeyim, kime ne diyeyim? 1930’lu yıllarda, 1940’lı, 1950’li yıllarda neler gördük neler yaşadık ama böylesini görmedik. Böylesini hiçbir zaman görmedik. 1960’lı, 70’li, 80’li yıllarda görmedik" dedi.

"ESKİDEN 6 KOYUN ALIYORKEN ŞİMDİ BİR TANE KURBAN ALAMIYORUZ"

Daha önce emekli aylığı ile 6 koyun, 12 kuzu alabiliyorken, şimdi bir tane kurban dahi alamadığını ifade eden Tekkalmaz, "Ben 5 çocuk babasıyım. 3 çocuk okuttum üniversitede. Ama yokluktan var oldum. Şimdi bugün yaşayamıyorum. Bak sürünüyorum. Ben geç vakitte BAĞ-KUR emeklisi oldum. İlk aldığım maaş 630 liraydı. Ben köylüyüm. 630 lira ile o gün 6 tane koyun, 12 tane kuzu alıyordum. Bugün aldığım maaşla bir tane kurban alamıyorum. Kim ne der bu işe? Hangisini söyleyeyim size?" diye konuştu. (ANKA)