Başakşehir'de korkutan yangın: Alevler iş yerinden yükseldi

Başakşehir'de bulunan iki katlı iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde yangın çıktı.

İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın; kimyasal maddenin iş yerlerinin altında bulunan otoparka akmasıyla buraya da sıçradı.

BAŞAKŞEHİR'DE KORKUTAN İŞ YERİ YANGINI

Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken iş yerinin duvarlarının da yıkıldığı görüldü.

1 İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağının burkulması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saat 22.30 sırlarında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

MEYDANA GELEN PATLAMA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Görgü tanıklarından Fatih Kiper, gazetecilere, önce bir patlama sesi geldiğini, yerin sallandığını ve deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Yangın olduğunu görünce dışarı çıktıklarını belirten Kiper, "Tekrar girip baktığımızda arkadaşımızın dükkanında araç yangını çıkmıştı. Dükkandan insanları çıkartıp dışarı çıktık." dedi.

Kolonyanın her yere dağıldığını ve yangının bu şekilde yayıldığını dile getiren Kiper, "Biz de kendimizi zor kurtardık. Dışarı çıktığımızda 15 kişi gördük kapının önünde. Diğer taraflarda yatan insanlar varmış, onlardan haberimiz yok." ifadelerini kullandı. (AA)

Künye Reklam İletişim
