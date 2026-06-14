Bartın’da sahile vurmuş İHA bulundu
Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde dalgalarla kıyıya sürüklenmiş, parçalanmış halde bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. Olayla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.
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Olay, Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Sahili’nde meydana geldi. Sahilde parçalanmış halde bir İHA gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Menşei henüz belirlenemeyen İHA üzerinde sahilde ilk incelemeler yapıldı.
Güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınan cihazın, detaylı teknik inceleme için önce Karabük’ten gelecek uzman ekip tarafından inceleneceği, ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi