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Bartın’da sahile vurmuş İHA bulundu

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde dalgalarla kıyıya sürüklenmiş, parçalanmış halde bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. Olayla ilgili ekipler bölgede inceleme yaptı.

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Bartın’da sahile vurmuş İHA bulundu

Olay, Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Sahili’nde meydana geldi. Sahilde parçalanmış halde bir İHA gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Menşei henüz belirlenemeyen İHA üzerinde sahilde ilk incelemeler yapıldı.

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Güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınan cihazın, detaylı teknik inceleme için önce Karabük’ten gelecek uzman ekip tarafından inceleneceği, ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

Bartın’da sahile vurmuş İHA bulundu - Resim : 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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