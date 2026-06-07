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Baraj Gölü'nde serinlemek istedi: Boğularak hayatını kaybetti

Batman'da, 25 yaşındaki Serhat Sonğur, serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne girdi. Boğularak hayatını kaybetti.

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Baraj Gölü'nde serinlemek istedi: Boğularak hayatını kaybetti

Batman'da, 25 yaşındaki Serhat Sonğur serinlemek için girdiği Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen olayda, serinlemek için suya giren Serhat Sonğur, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından kısa süre sonra gözden kayboldu.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra Serhat Sonğur, çevredekiler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından Sonğur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Serhat Sonğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sonğur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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