Balıkçılar orkinos sandı dev köpekbalığı çıktı

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında balıkçıların ağına ‘kum kaplanı’ cinsi köpek balığı takıldı. Enez sahili açıklarında avlanan balıkçılar, yaklaşık 50 metre derinlikte ağlarına takılan köpek balığını fark etti. Ağırlığı nedeniyle balığı tekneye almakta zorlanan balıkçılar, çalışmalarının ardından köpek balığını gücükle tekneye çıkardı.

1 METRE 70 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

Tekneye çıkarılan köpek balığının öldüğü belirlenirken, yapılan tespitte 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ve 65 kilo ağırlığında olduğu saptandı. Balıkçılar, av sırasında ağları çekerken karşılaştıkları ağırlık nedeniyle ilk olarak büyük bir orkinos yakaladıklarını düşündüklerini ifade etti.

ORKİNOS ZANNETTİLER, KÖPEK BALIĞI ÇIKTI

Balığın tekneye alınmasının ardından bunun orkinos değil, ‘kum kaplanı’ cinsi köpek balığı olduğunu gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Balığın büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle tekneye çıkarılması da güçlükle gerçekleştirildi. (DHA)