Gölde açıldığı teknesi boş bulundu: 18 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde gerçekleşen olayda, 27 yaşındaki Özcan Artan tekneyle Balık Gölü'nde açıldı. Artan'ın gölde kaybolduktan tam 18 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Dün saat 15.45 sularında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Özcan Artan'ın kaybolduğuna dair ihbar gelmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SAATLERCE DEVAM ETTİ

Uzun saatler süren çalışmalarda Dron ve bot destekli arama çalışmalarının yanında su altı taramaları için Van AFAD ve Van Jandarma Komutanlığı'ndan dalgıç ekipleri de destek verdi.

Yaklaşık 18 saat boyunca devam eden arama faaliyetleri sonucunda Balık Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. İnceleme yapılmasının ardından cesedin Özcan Artan'a ait olduğu belirlendi. Artan'ın cenazesi, olay yeri inceleme yapılmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)