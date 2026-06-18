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Bakanlık illeri tek tek açıkladı: Şakır şakır yağmur yağacak

İçişleri Bakanlığı, sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

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Bakanlık illeri tek tek açıkladı: Şakır şakır yağmur yağacak

Bakanlığın sosyal medya hesabında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı ile Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Bakanlık illeri tek tek açıkladı: Şakır şakır yağmur yağacak - Resim : 2

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Erzurum'un doğusu ile Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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