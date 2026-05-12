Bakanlar 10 bin oy için sahaya iniyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı toplam 6 beldede, 7 Haziran tarihinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi gerçekleştirilecek. Siyasi partiler, 10 bin 713 seçmenin oy kullanacağı bu yerleşim yerlerinde saha çalışmalarına resmen başladı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ORTAK ADAY, BAKANLARDAN ZİYARET

İktidar kanadı, 6 beldenin tamamında seçime ortak adayla girme kararı aldı. Bu mutabakat doğrultusunda AKP; Tokat'a bağlı Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir'e bağlı Mustafapaşa ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde aday çıkarıyor. MHP ise Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde yarışa girecek. Sahaya inen adayların seçim kampanyalarında öğrencilere ücretsiz yemek, yaşlılara evde bakım, gençlere konut ve doğalgaz gibi vaatler öne çıkıyor. Cumhur İttifakı adaylarına destek vermek amacıyla bazı bakanların da seçim yapılacak beldeleri bizzat ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP 3 BELDEDE SANDIĞA GİDİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu 6 beldenin 3'ünde aday gösterdi. CHP; Nevşehir'e bağlı Mustafapaşa, Tokat'a bağlı Çevrecik ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde seçim yarışına katılıyor. Bu bölgelerde seçim ofisleri açan adaylar, kapı kapı gezerek seçmenlerden destek talep ediyor.

EN BÜYÜK SANDIK TEKKE'DE, EN KÜÇÜK SANDIK KUŞÇU'DA

Seçim günü 6 beldede toplam 36 sandık kurulacak ve 10 bin 713 seçmen oy verecek. Seçmen sayısının en yoğun olduğu yerleşim yeri, 2 bin 969 kişiyle Gümüşhane merkeze bağlı Tekke beldesi oldu. Tekke'de toplam 9 sandık kurulacak. En az seçmenin bulunduğu yer ise Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi olarak belirlendi. Kuşçu'da 710 seçmen için 2 sandık kurulacak.