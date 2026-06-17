Bakan Çiftçi il il sokak köpeklerinin toplanma oranlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Ankara’da, Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in koordinasyonunda Milli Savunma Komisyon Başkanı, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AKP milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekillerinin kendi bölgelerinde karşılaştıkları sorunları dinleyen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının son dönemde yürüttüğü çalışmalara ilişkin güncel verileri ve rakamları paylaştı.

51 İLDE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI TOPLANDI

Sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin bilgiler veren İçişleri Bakanı Çiftçi, “81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda. 51 ilimizde, yani İl Özel İdaresi’nin olduğu illerde tamamı toplandı. Bu illerde yüzde 100’e ulaştık” dedi. Büyükşehirlerdeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, “Büyükşehirlerde bu çalışmalar Ağustos gibi başladı. Onun için büyükşehirlerde biraz geriden geliyor. 30 büyükşehirde yüzde 74 oranına ulaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA KADAR SOKAK HAYVANLARI SORUNU BİTECEK

Bakan Çiftçi, 12 büyükşehirde yürütülen toplama işlemlerinin tamamlandığını belirterek, “Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta toplama işlemleri sona erdi. Bu 12 büyükşehrimiz çalışmalarını tamamladı” açıklamasında bulundu. Çalışmaların devam ettiği büyükşehirlerdeki oranları da paylaşan Bakan Çiftçi, Ankara’da yüzde 99, Van’da yüzde 91, Malatya’da yüzde 91, Muğla’da yüzde 89, Tekirdağ’da yüzde 87, Samsun’da yüzde 82, Trabzon’da yüzde 80, Hatay’da yüzde 76, Kocaeli’nde yüzde 71, Antalya’da yüzde 68, Adana’da yüzde 64, Eskişehir’de yüzde 59, Bursa’da yüzde 58, İstanbul’da yüzde 49, Aydın’da yüzde 47, Ordu’da yüzde 38, İzmir’de yüzde 35 ve Diyarbakır’da yüzde 27 seviyesine ulaşıldığını belirtti. Bakan Çiftçi, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028’e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız” dedi.

DENETİMLER ARTTI, İŞLEM SAYISI DÜŞTÜ

Bakan Çiftçi, 2025 ve 2026 yıllarının 1 Ocak–31 Mayıs dönemlerini karşılaştırarak trafik denetimlerinde artış yaşandığını, buna karşın işlem sayılarında düşüş görüldüğünü açıkladı. Denetimlerin yüzde 7,5 arttığını belirten Çiftçi, işlem sayılarının yüzde 16,4 gerilediğini ifade etti. Hız, alkol ve uyuşturucuya bağlı ihlallerde de belirgin azalışlar yaşandığını söyleyen Çiftçi, özellikle motosiklet denetimlerinde işlem sayısının yüzde 27,5 düştüğünü belirtti.

Trafik kazalarına ilişkin verilerde de gerileme olduğunu belirten Mustafa Çiftçi, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda düşüş yaşandığını, günlük ortalama can kaybının 5,8'den 5,2'ye gerilediğini aktardı. Trafik düzenlemeleri sonrası makas atma, kask takmama, cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlali gibi birçok başlıkta ciddi azalmalar olduğunu belirten Bakan Çiftçi, ölümlü kazaların ve kaza yeri can kayıplarının da önceki yıla göre düştüğünü ifade etti.