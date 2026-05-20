Aynı çapta mermi ele verdi: Kahvehaneciyi vurup diğerini öldürmüş

Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi 2'nci Siteler Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında kahvehane işleten Turan A., iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Sağ diz ve sol ayağından yaralanan Turan A., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, bir süre sonra aynı mahallede Güllüce Camii önünde Alihan Bülbül'ün cesedi bulundu.

Sırt ve sol bacağından tabancayla vurulan ve 32 suç kaydı bulunan Bülbül’ün cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

AYNI ÇAPTA MERMİ DETAYI

Her iki olayda da aynı çapta merminin kullanıldığını tespit eden ekipler, şüphelinin de aynı kişi olabileceği üzerinde yoğunlaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin İbrahim Arslan olduğunu belirledi. Polis, İbrahim Arslan'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İbrahim Arslan'ın, Turan A.'yı tartıştığı için vurduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ileri sürdüğü Alihan Bülbül'ü ise küfürleşme sonrası kendini korumak amacıyla öldürdüğünü söylediği bildirildi. (DHA)