Aydın'da yürek yakan olay! Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Hakan öldü

Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan Hakan Salık, saat 10.00 sıralarında çilek toplamak için kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Hakan ile Hisar Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Salık, çilek toplarken küçük Hakan yanında oynamaya başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bir süre sonra Salık’ın tarlada geri manevra yaptığı kamyonet, küçük Hakan’a çarptı. Hakan Salık kamyonetin altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Hakan Salık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan ailesine teslim edilen Hakan Salık'ın cenazesinin, bugün ikindi vakti Kavaklı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kavaklı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. (DHA)