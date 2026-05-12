Aydın’da çapa makinesi 9 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Aydın’ın Yaylalı Mahallesi dün saat 13.00 sularında acı bir kazaya sahne oldu. İddiaya göre Ali İ., bahçede çalışır durumda bıraktığı çapa makinesinin yanından kısa bir süreliğine uzaklaştı. O esnada makinenin yanına giden 9 yaşındaki yeğeni Hakan Candan, cihazı vitese geçirmek isterken ayağını kaptırarak ağır yaralandı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Candan’ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Candan, bugün kılınan cenaze namazı sonrası Yaylalı Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığında defnedildi.

DAYI SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dayı Ali İ., jandarma ekipleri tarafından götürüldüğü karakolda ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)