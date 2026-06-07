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Aydın'da boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde koyun otlatan bir çobanın ihbarı üzerine boş arazide bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin ölüm nedeni araştırılıyor.

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Aydın'da boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeşil Mahalle 384 Sokak yakınlarında koyun otlatan bir çoban, arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, erkek olduğu tespit edilen kişinin vücudunda herhangi bir kesici alet ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimlik tespit çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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