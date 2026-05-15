ATM'ler bu yüzden kart yutuyormuş

Bankamatiklerde zaman zaman yaşanan “kart yutma” olaylarının nedenleri merak edilirken, uzmanlar bu durumun çoğunlukla güvenlik ve teknik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor. ATM’lerin kartları içerde alıkoymasının aslında kullanıcı güvenliğini korumaya yönelik bir sistem olduğu ifade ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREDE

ATM’ler, şüpheli işlem tespit ettiğinde kartı yutabiliyor. Özellikle arka arkaya hatalı şifre girilmesi durumunda sistem, kartın kötü niyetli kişilerce kullanılmasını önlemek için otomatik olarak kartı bloke ediyor.

SON KULLANMA TARİHİ VE MANYETİK HATA

Kartın kullanım süresinin dolması, çip arızası ya da manyetik şeritte oluşan bozulmalar da ATM’lerin kartı tanıyamamasına yol açabiliyor. Bu durumda cihaz kartı güvenlik amacıyla geri vermiyor.

TEKNİK ARIZALAR VE İLETİŞİM SORUNLARI

Nadiren de olsa ATM’lerde yaşanan yazılım hataları, elektrik kesintileri veya banka sistemiyle iletişim kopuklukları da kart yutma sebepleri arasında yer alıyor.

UNUTULAN İŞLEMLER DE NEDEN OLABİLİYOR

İşlem tamamlandıktan sonra kartın uzun süre alınmaması halinde ATM, güvenlik protokolü gereği kartı içeri çekebiliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, kullanıcıların ATM işlemlerinde dikkatli olması, şifre girişlerini doğru yapması ve kartlarını işlem sonrası hemen almaları gerektiğini vurguluyor. Kartın yutulması durumunda ise en kısa sürede bankayla iletişime geçilmesi öneriliyor.