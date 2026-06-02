Artvin'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin Ardanuç ile Erzurum Olur kara yolunda, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı. Yer yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

KAR KALINLIĞI İNSAN BOYUNU AŞTI

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinden Erzurum'un Olur ilçesine ulaşımı sağlayan 2 bin 670 rakımlı güzergahta yürütülen çalışmada ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik bölümde yoğun karla mücadele ediyor.

Kar kalınlığının insan boyunu aştığı bölgede çalışmalar güçlükle sürdürülürken; ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. (DHA)