Aracını muayene götürecek sürücülere kötü haber geldi. Her gün binlerce sürücü trafiğe çıkarken, pek çok araçta hayati önem taşıyan ekipmanların eksik olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar ise özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücülere uyarılarda bulundu.

Yeni düzenlemeler kapsamında araçlarda bulunması zorunlu ekipman listesi genişletilirken, eksik malzemelerin hem araç muayenesinde ağır kusur sayılacağı hem de para cezasına neden olabileceği belirtildi.

ARAÇ MUAYENEDE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

TRT Haber'de yer alan habere göre, Araç muayenede yeni dönem resmen başlarken, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanlara yenileri eklendi.

Yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra:

• Pense

• Tornavida

• Araç ampulleri de artık zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı.

Bununla birlikte:

• Stepne veya lastik şişirme aparatları

• Çekme halatı

• Bijon anahtarı

• Kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor.

Yeni yönetmelik sonrası bazı sürücüler araçlarında eksik ekipman bulunduğunu ifade etti.

UZMANLARDAN SÜRÜCÜLERE UYARI

Uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce yalnızca yakıt kontrolü yapmasının yeterli olmadığını, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle sıcak havalarda araç yangınlarının artabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda tornavida ve benzeri ekipmanların kritik önem taşıdığını ifade ediyor.

Araçlarda meydana gelebilecek acil durumlarda, kutup başlarının sökülmesi, cam kırılması, ampul değişimi gibi işlemlerde tornavida ve el aletlerinin gerekli olduğu belirtiliyor.

1.246 LİRA CEZASI VAR

Araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanların eksik olması halinde sürücülere yaptırım uygulanacağı bildirildi. Denetimlerde bu ekipmanların bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, sürücülere 1.246 lira tutarında idari para cezası kesilebileceği ifade edildi. Ayrıca eksik ekipmanların araç muayenesinde “ağır kusur” kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.