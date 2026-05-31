Arabaları takla attı; piknik dönüşü hastanede bitti

Aksaray’da piknikten dönen ailenin bulunduğu otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, piknik dönüşündeki ailenin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada aynı aileden 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kızılkaya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Selime beldesinde piknik yaptıktan sonra dönüş yoluna çıkan Hasan Demirtaş’ın (47) kullandığı 68 KL 764 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hasan Demirtaş ile eşi Gözde Demirtaş (36), çocukları Mir Elyesa Bartu Demirtaş (3), Mehmet Celal Uras Demirtaş (7), Mustafa Seyyid Kutay Demirtaş (12), Elisa Demirtaş (1) ve kayınvalidesi Aynur Terlemez (55) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
