Antalya'yı hem dolu hem sağanak vurdu
Antalya'da, kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Kentte güneşli hava yerini gök gürültülü sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
SU BASKINLARINA KARŞI EKİPLER SAHADA
Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, bazı yerlerde ulaşımda aksama yaşandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su baskınlarına karşı tedbir aldı. (AA)
DOLU YAĞIŞI NEDEN OLUR?
Dolu, fırtına bulutlarındaki yağmur damlalarının güçlü dikey hava akımlarıyla atmosferin yüksek ve dondurucu katmanlarına taşınmasıyla oluşur. Burada aniden donan ve bulut içinde aşağı yukarı hareket ederek katman katman buz toplayan taneler, ağırlıkları hava akımından fazla olunca yeryüzüne düşer.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi