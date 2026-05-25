Antalya'da feci kaza: 13 turist yaralandı
Antalya Serik ilçesinde, iki tur minibüsü birbirine çarptı. Çarpışma sonucu 13 turist yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, Mustafa Özdemir sürücülüğünde bulunan 07 AFN 868 plakalı tur minibüsü, Belek-Kadriye Turizm Caddesi'nde Halil Ayna'nın kullandığı 21 AIU 402 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.
Kazada minibüs içinde bulunan 13 turist yolcusu yaralandı.
TURİSTLER HASTANEYE KALDIRILDI
Daha sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. (AA)
