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Antalya'da denizde kaybolan otel çalışanı günlerdir aranıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün önce girdiği denizde kaybolan otel personeli Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Erlan Dzhumabekv için ekipler arama çalışması yürütüyor.

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Belek turizm merkezindeki bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv, Kadriye Mahallesi'ndeki sahilde 6 Haziran’da arkadaşlarıyla denize girdi.

Kıyıdan açılan Dzhumabekv, daha sonra gözden kayboldu.

Antalya'da denizde kaybolan otel çalışanı günlerdir aranıyor - Resim : 1

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ARAMA ÇALIŞMALARI 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Arkadaşları Dzhumabekv'in dönmediğini fark edince ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Erlan Dzhumabekv için arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Erlan Dzhumabekv'in bulunması için yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. 4 gündür izine rastlanılmayan Erlan Dzhumabekv'i arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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