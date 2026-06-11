Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesindeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt bakım ve onarım çalışması başlatıyor. Söğütözü Mahallesi ve çevresindeki ana arterleri kapsayan yoğun çalışma programı nedeniyle sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

ÇALIŞMALAR BU AKŞAM BAŞLIYOR

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre; Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi ve bağlantı yolları ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Öğretmenler Caddesi, 1443. Cadde ve Ufuk Üniversitesi Caddesi üzerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek. Çalışmalar, bugün saat 20.00 itibarıyla start alacak.

7 GÜN BOYUNCA GECE-GÜNDÜZ MESAİSİ

Ekiplerin, belirtilen caddelerde gece-gündüz 7 gün boyunca aralıksız olarak vites yükselterek çalışacağı bildirildi.

ŞERİT DARALTMA VE KISMİ KAPATMA UYGULANACAK

Çalışmaların devam edeceği süre boyunca söz konusu güzergâhlarda kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulamalarına gidilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mağduriyet yaşanmaması adına şu uyarıda bulundu:

"Sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."