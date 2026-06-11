Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Ankaralılar dikkat! Bugün başlayacak 7 gün kapalı olacak

Ankaralılar dikkat! Bugün başlayacak 7 gün kapalı olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde bugün itibarıyla 7 gün sürecek gece-gündüz aralıksız asfalt bakım ve onarım çalışması başlatıyor. Bazı yollarda kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulamalarına gidilecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ankaralılar dikkat! Bugün başlayacak 7 gün kapalı olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesindeki ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt bakım ve onarım çalışması başlatıyor. Söğütözü Mahallesi ve çevresindeki ana arterleri kapsayan yoğun çalışma programı nedeniyle sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

ÇALIŞMALAR BU AKŞAM BAŞLIYOR

Belediye tarafından yapılan duyuruya göre; Çankaya İlçesi Söğütözü Mahallesi Söğütözü Caddesi ve bağlantı yolları ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Öğretmenler Caddesi, 1443. Cadde ve Ufuk Üniversitesi Caddesi üzerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek. Çalışmalar, bugün saat 20.00 itibarıyla start alacak.

Ankaralılar dikkat! Bugün başlayacak 7 gün kapalı olacak - Resim : 1

Başkentte yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu!Başkentte yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu!

7 GÜN BOYUNCA GECE-GÜNDÜZ MESAİSİ

Ekiplerin, belirtilen caddelerde gece-gündüz 7 gün boyunca aralıksız olarak vites yükselterek çalışacağı bildirildi.

ŞERİT DARALTMA VE KISMİ KAPATMA UYGULANACAK

Çalışmaların devam edeceği süre boyunca söz konusu güzergâhlarda kısmi yol kapatma ve şerit daraltma uygulamalarına gidilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mağduriyet yaşanmaması adına şu uyarıda bulundu:

"Sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Otoyol Trafik
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro