Ankara'da çok kuvvetli yağacak: Valilik saat vererek uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. (AA)

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARDA NE YAPILMALI?

Kuvvetli sağanak yağış sırasında vatandaşların mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları, dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları gerekiyor. Sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurarak hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri önem taşıyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı yetkililerin uyarılarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.